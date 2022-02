Anitta apresentou o seu mais recente single, "Boys Don't Cry'", no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". No programa norte-americano, a artista falou sobre a sua carreira e contou algumas histórias mais pessoais.

Durante a conversa, a cantora brasileira deu "uma dica financeira" a Jimmy Fallon, recomendando que o apresentador apostasse nos Cincinnati Bengals, equipa de futebol americano. Os Bengals vão ganhar [a final do Super Bowl], de certeza. Podes apostar todo o teu dinheiro nisso. Sabes como é que sei que eles vão ganhar? Porque tenho um homem lá. Um dos meus homens", gracejou Anitta.

"Tenho um [homem] em cada cidade. Viajo muito. São muitos países. Ontem, estava no Brasil, no dia anterior estive em Los Angeles. Preciso de ter opções. Sou prática. É a energia brasileira... não diria que todas as brasileiras são assim, mas eu sou", acrescentou a cantora.

"Acabei por ir a Cincinnati e sei que eles vão ganhar porque vou-me certificar que ele vai ter uma ótima noite antes [do jogo]", brincou Anitta.

Já sobre o videoclip de "Boys Don't Cry'", a cantora frisou que se inspirou nas suas relações pessoais: "Mostrei os ex-namorados a correr atrás de mim porque eu tenho, tipo, 50 ex-namorados. Quis reproduzir a minha vida real".