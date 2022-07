Em julho, no Rock in Rio Lisboa, Anitta confessou que gostaria de fazer um dueto com David Carreira. "O David fez um show bem legal [no festival], acho que faria com ele", frisou a artista brasileira em conferência de imprensa.

No MEO Marés Vivas, questionada pelo SAPO Mag se já teria conversado com o artista português sobre a colaboração, a cantora revelou que já falou com David Carreira. "Achei super legar, o David já falou comigo e tomara que isso aconteça. Seria super legal", sublinhou.

"Não sou muito íntima [com a música de Portugal], confesso que estou a falhar nesse ponto. Preciso de estudar mais. Conheço o David porque já tinha escutado algumas coisas, já tinha escutado algumas músicas", confessou Anitta em conferência de imprensa no festival de Vila Nova de Gaia.

Veja o vídeo: