Essas figuras, que aparecem no portal principal e na nave central da igreja com "pandeiro com soalhas, viola de arco, viola de mão, charamela e flautas, o saltério, a cítola e amandora ou o orgão portativo", inspiram o evento, explica à agência Lusa o musicólogo e coordenador científico, António Cardo.

Foi a partir desses anjos músicos que surgiu a ideia de realizar no Mosteiro da Batalha um encontro que pretende "aprofundar o conhecimento da música antiga peninsular, dos séculos XV e XVI", ou seja, "o tempo áureo da construção do mosteiro e da sua vivência conventual".

Indo ao encontro das raízes e tradições musicais, proporciona-se o contacto com instrumentos e sonoridades desse tempo, "dando a conhecer igualmente o trabalho de investigadores, músicos e artesãos que, baseados em fontes documentais diversas - como é o caso das representações escultóricas patentes no portal da Igreja do Mosteiro da Batalha - tentam reconstituir esses instrumentos".

Amplamente estudado, o portal do Mosteiro da Batalha destaca-se "no panorama da arte peninsular e europeia", frisa o diretor do monumento.