No plano musical, destaca-se também o projeto Um Corpo Estranho, de João Mota e Pedro Franco, que abre a noite de domingo, dia 21 de julho, a que se segue a atuação de Sérgio Godinho, com início previsto para as 22:30, no palco principal do recinto da feira, no Parque Santiago, na zona das Manteigadas, em Setúbal.

A Grande Filarmónica de Setúbal abre o certame com um espetáculo que terá início às 22:00 de sábado, mas o cartaz da feira deste ano inclui ainda, entre outros artistas, Ana Malhoa, Deolinda de Jesus, Raquel Tavares, Ricardo Má Sorte e os Diabo na Cruz, João da Ilha e o setubalense Toy.

Com a edição deste ano dedicada à gastronomia, o renovado Pátio dos Sabores, antiga Praça do Mundo, vai contar com uma presença reforçada da restauração setubalense em diversas tasquinhas, mas também com a dinamização de `showcookings´, no âmbito de uma estratégia que pretende aliar a gastronomia à celebração da música popular, com espetáculos diários no Palco Mourisca.