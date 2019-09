A série de sucesso, que também é protagonizada por Bill Hader, Stephen Root e Henry Winkler, apresenta um deprimido assassino profissional (Hader) que relutantemente viaja para Los Angeles para executar um aspirante a ator. Barry segue o seu instinto numa aula de teatro e acaba por se apaixonar pelos palcos de Los Angeles. Carrigan brilha numa atuação icónica como NoHo Hank - um mafioso checheno implacável mas amável, que só quer ser amigo de Barry.

Barry

Durante a pausa na rodagem da série, Carrigan avançou com dois filmes de destaque: primeiro, o drama de Paul Weitz, "Fatherhood", ao lado de Kevin Hart e Alfre Woodard (estreia em abril de 2020); depois, juntou-se ao elenco como um "vilão implacável" em "Bill & Ted Face the Music", a terceira e muito aguardada parte dos lendários filmes de comédia com Keanu Reeves e Alex Winter (agosto de 2020).

O ator estreou-se na série "The Forgotten”, e mudou-se depois para "Parenthood". Outros créditos de TV incluem Victor Zsasz, o favorito dos fãs, em "Gotham", bem como "The Flash", "The Blacklist" e "Law & Order: Criminal Intent".

Piratas das Caraíbas - Nos Confins do Mundo (2007)

Kevin McNally, conhecido pelos "blockbusters" de grande sucesso da saga "Piratas das Caraíbas", vai estar presente nos dias 13 e 14, em painéis de Q&A, autógrafos e fotografias com os fãs.

Desde 1976 que McNally está envolvido em inúmeras produções televisivas, a começar pelo papel de governante romano Beaver, filho de Tiberius, na aclamada série da BBC “Eu, Cláudio” (1976) e a interpretação de Drake Meat, na popular série “Poldark” (1975).

A sua carreira televisiva ascendeu após “Masada” (1981) e pela série de culto “Doctor Who: The Twin Dilemma” (1984).

Durante as décadas de 1980 e 1990, McNally juntou uma grande variedade de personagens principais e secundárias, desde o político soviético Kirov, em “Stalin” (1992), ao detetive homicida, Jack Taylor, em “Chiller” (1995). A sua interpretação de Frank Worsley, em “Shackleton” (2002), bem como o papel de Harry Woolf, em “Life on Mars” (2006), estão entre a lista dos seus trabalhos mais conhecidos em televisão.

Em 1977, McNally estreou-se no grande ecrã, no papel do Ranger Crewman, em “007 - Agente Irresistível” (1977). Depois de ter participado em mais de vinte longas-metragens, McNally juntou-se aos mais famosos piratas internacionais do cinema como Joshamee Gibbs em “Piratas das Caraíbas: A Maldição do Pérola Negra” (2003) e em todas as sequelas, “O Cofre do Homem Morto” (2006), “Nos Confins do Mundo” (2007), "Por Estranhas Marés" (2011) e "Homens Mortos Não Contam Histórias" (2017).

Na Comic Con Portugal 2019 estão ainda confirmadas as presenças de, entre outros, dos atores Joaquim de Almeida, Itziar Ituño e Esther Acebo ("La Casa de Papel"), Millie Bobby Brown ("Stranger Things"), Tricia Helfer (“Battlestar Galactica”), Alexander Ludwig (“Vikings”), Avi Nash ("The Walking Dead"), dos escritores Richard Zimler e Filipe Faria, do autor de BD Nuno Plati, do realizador Bill Plympton, do ilustrador e autor de BD Manuel Morgado e do autor de BD Fabio Civitelli.

A organização da Comic Con Portugal assinou um protocolo com a Câmara Municipal de Oeiras por três edições (2018, 2019 e 2020) e que envolverá, por parte do município um apoio financeiro e logístico de 330 mil euros por edição.

Os preços dos bilhetes diários variam entre os 25 e os 35 euros e os passes gerais custam 85 euros, enquanto os de fim de semana custam 60 euros.