O investigador António Castro Henriques é o vencedor do Prémio de História Alberto Sampaio 2021, instituído pelos municípios de Braga, Vila Nova de Famalicão e Guimarães e pela Sociedade Martins Sarmento, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Câmara de Famalicão acrescenta que o prémio será entregue no dia 01 de dezembro, na Casa do Território, naquele concelho.

O trabalho vencedor será publicado na Revista de Guimarães.

Aquele prémio destina-se a homenagear e a manter viva a pessoa e obra de Alberto Sampaio, promovendo o desenvolvimento de estudos científicos e investigação nas áreas ligadas ao seu legado, em especial, nas disciplinas da História Social e Económica.

O júri, constituído sob a égide da Academia das Ciências de Lisboa, deliberou atribuir o prémio de 2021 ao investigador António Castro Henriques, que apresentou um trabalho com o título “Midas, Moedas e Mercados: A Economia Política do Primeiro Sistema Monetário Português, 1190-1250”.

No entendimento do júri, “trata-se de um excelente ensaio de investigação em história monetária da Idade Média, baseado em fontes arquivísticas exploradas de forma inovadora e que questiona criticamente o conhecimento adquirido”.

O júri congratulou-se ainda com a “elevada qualidade” da generalidade dos trabalhos admitidos, versando objetos de estudo de alguma forma relacionadas com as temáticas subjacentes ao âmbito do Prémio Alberto Sampaio.

O Prémio de História Alberto Sampaio foi instituído em 1995 pelos municípios de Guimarães e Vila Nova de Famalicão e pela Sociedade Martins Sarmento.

A partir 2016, passou a contar também com o município de Braga entre os instituidores.