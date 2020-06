António Fagundes, que na telenovela “Bom Sucesso”, transmitida no canal da Globo Portugal, interpreta o papel de dono de uma editora, fascinado pelo universo literário, como o próprio ator afirma ser, fez um vídeo, no qual partilha um livro que leu e desafia outras três pessoas a partilharem as suas leituras:

A iniciativa, que arrancou hoje, consiste nisso mesmo: cada pessoa partilha um livro e, em seguida, desafia e nomeia mais três pessoas, e assim sucessivamente, para se criar o efeito de cadeia, sendo necessário identificar a publicação com #clubedolivroglobo e @globoportugal.