O primeiro ponto de paragem de Zambujo em solo brasileiro será no Rio de Janeiro, onde se apresentará em 10 de fevereiro, seguindo no dia 12 para Florianópolis, capital estadual de Santa Catarina e, no dia seguinte (13), para Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul.

A digressão do músico português pelo Brasil terminará com dois concertos em São Paulo, marcados para 18 e 19 do próximo mês.

Em “António Zambujo Voz e Violão” - o seu nono álbum e o oitavo de originais -, o artista inspira-se no nome daquele que considera um dos discos da sua vida: “João Voz e Violão”, álbum de João Gilberto editado em 1999.

O seu novo álbum sucede a “Do Avesso” (2018) e ao álbum de tributo a Chico Buarque, “Até Pensei Que Fosse Minha” (2016), que valeu ao músico português uma nomeação para os Grammy latinos, na categoria de Melhor Álbum da Música Popular Brasileira.

"António Zambujo incorporou as influências do cancioneiro brasileiro, em particular da Bossa Nova, na sua música, primeiro forjada na tradição do Cante Alentejano e do Fado, de onde partiu para criar uma personalidade única, inspirando um novo ciclo na música portuguesa, ao mesmo tempo que derruba fronteiras, reais ou imaginárias, aproximando os dois lados do Atlântico", detalha a biografia partilhada no site do músico.