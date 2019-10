"Em novembro, teremos o duo Mano a Mano no Centro Cultural de Alcains, que fará um concerto antecedido de uma conversa, algures entre a oficina de jazz e a conferência. O jazz não ficará por aqui, pois receberemos no Centro de Cultura Contemporânea [de Castelo Branco] o baterista norte-americano Ali Jackson, fazendo parte do trio do saxofonista Ricardo Toscano. Também neste caso, a formação será um ponto de destaque, com Ali Jackson a dinamizar uma oficina de percussão", frisou o autarca.

A música continua a ser uma das áreas artísticas dominantes da agenda cultural de Castelo Branco e neste trimestre marcam presença Mayra Andrade, cujo concerto está agendado para a sexta-feira, no Cineteatro Avenida, às 21:30.

O músico português António Zambujo apresenta os seus últimos trabalhos no Cineteatro Avenida, no dia 1 de novembro, pelas 21:30.

"Do Avesso" é o seu novo álbum que, à semelhança dos seus discos anteriores, é agora apresentado em palcos do mundo inteiro. Ao oitavo álbum, o músico voltou a reinventar-se e alargou as fronteiras da sua linguagem musical recorrendo à participação da Orquestra Sinfonietta de Lisboa e ao contributo de três dos mais talentosos músicos e produtores nacionais: Nuno Rafael, Filipe Melo e João Moreira.

Pedro Abrunhosa sobe ao palco do Cineteatro Avenida no dia 14 de dezembro, pelas 21:30, para apresentar o seu mais recente disco de originais, "Espiritual", que reflete dois anos de gravações com o Comité Caviar.

No campo da dança, o bailado clássico "Lago dos Cisnes" regressa a Castelo Branco pelo Russian Classical Ballet, que dá um espetáculo no Cineteatro Avenida, no dia 5 de dezembro, pelas 20:30.

A agenda Cultura Vibra apresenta ainda um conjunto vasto de outras iniciativas como teatro, exposições fotográficas, entre outras que decorrem ao longo do quarto trimestre do ano.