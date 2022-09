A publicação adianta que teve acesso a fotografias das mensagens de texto trocadas entre Win Butler e as alegadas vítimas. Além de conversar com as mulheres, a Pitchfork entrevistou amigos e familiares que confirmaram os relatos.

A revista norte-americana entrou em contacto com Win Butler, que respondeu através da sua relações públicas, Risa Heller. Na nota enviada à publicação, o artista confirma que manteve " interações sexuais" com as quatro mulheres, sublinhando que todas foram consensuais.

A mulher do vocalista dos Arcade Fire também reagiu por escrito às acusações. "Ele perdeu-se, mas encontrou o caminho de volta", sublinhou Régine Chassagne.

Já num segundo comunicado, Win Butler diz que se relacionou com as alegadas vítimas num período de "alcoolismo e depressão": "Lamento ter magoado quem quer que seja com o meu comportamento. Trabalho todos os dias para ser alguém de quem meu filho se possa orgulhar. (...) Lamento não estar mais atento e sintonizado com o efeito que provoco nas pessoas. Estraguei tudo e, embora não sirva de desculpa, continuarei a olhar para frente para remediar o que pode ser remediado".

"Tive relacionamentos consensuais fora do meu casamento. Não há uma forma fácil de dizer isto, e a coisa mais difícil que já fiz foi ter que partilhar isto com o meu filho. A maioria desses relacionamentos foi de curta duração, e minha esposa está ciente. (...) Eu mantive contacto com as pessoas pessoalmente, em concertos e através das redes sociais e partilhei mensagens das quais não me orgulho. Mais importante ainda, cada uma dessas interações foi mútua e sempre entre adultos que consentiram", frisou.

"Eu amo a Régine de coração. Estamos juntos há vinte anos, ela é a minha parceira na música e na vida, a minha alma gémea, e estou agradecido por tê-la ao meu lado", frisou o artista.