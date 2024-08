Neil Gaiman, autor e criador da série "The Sandman", da Netflix, foi acusado agressão e má conduta sexual por cinco mulheres. As três primeiras denúncias surgiram em julho e as novas acusações foram reveladas no mais recente episódio do podcast "Master: the Allegations Against Neil Gaiman", da Tortoise Media.

As alegações dizem respeito a casos alegadamente ocorridos entre 1986 e 2022, envolvendo mulheres com idades entre os 22 e os 55 anos.

Uma das alegadas vítimas é Caroline Wallner, uma mãe divorciada que trabalhou para o britânico entre 2014 e 2021. O autor de "Deuses Americanos" ou "Bons Presságios" teria pedido favores sexuais e, em troca, ofereceu estadia à inquilina e à sua filha.

No quinto episódio do podcast, publicado na semana passada, é revelado ainda que Caroline Wallner assinou um acordo de não divulgação dos acontecimentos, recebendo 275 mil libras. Apesar do contrato, a vítima diz que não conseguiu ficar calada depois de ouvir os testemunhos das outras mulheres: "O facto de elas terem a mesma idade das minhas filhas... foi doloroso de ouvir".

A segunda acusação foi de Julia Hobsbwam, que alega que, em 1986, quando tinha 22 anos, foi abordada de forma agressiva por Neil Haiman. A vítima, que conseguiu fugir, diz que o autor a beijou à força e a empurrou.

No podcast, uma ex-ama dos filhos do escritor também acusou o autor de violência sexual.

Em julho, Gaiman negou as primeiras duas acusações. Para já, o britânico ainda não se pronunciou sobre as novas denúncias.