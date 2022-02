A organização de uma das mais importantes feiras de arte contemporânea do mundo publicou o programa do evento com um total de 185 galerias de 30 países; 158 galerias incluídas no programa geral, mais 42 nos programas comissariados, que incluem pintura, escultura, instalações, fotografia, vídeo, novos media, desenho e gravura.

O programa geral tem 14 galerias portuguesas: 3+1 Arte Contemporânea, Balcony, Bruno Múrias, Carlos Carvalho, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Francisco Fino, Madragoa, Miguel Nabinho, MONITOR, Pedro Cera e Vera Cortês, todas de Lisboa, e ainda a Kubikgallery e a Lehmann + Silva, do Porto.

Uma outra secção, a "Opening by Allianz", será um espaço dedicado às galerias jovens, até sete anos de idade, cuja seleção foi feita por Övül Durmuşoğlu, e Julia Morandeira.

As galerias portuguesas de Duarte Sequeira, de Braga, e as Foco e UMA LULIK__, de Lisboa, foram convidadas para estar presentes neste espaço dedicado às apostas jovens, ao lado de outros 13 vendedores de arte.

Haverá ainda uma secção comemorativa do aniversário da feira, ARCO 40 (+1), com uma seleção de “grandes nomes do 'galerismo' internacional”, que estiveram presentes em ARCOmadrid ao longo da sua história.

Esta secção é composta por cerca de 20 galerias selecionadas por María Inés Rodríguez, Francesco Stocchi e Sergio Rubira, não tendo qualquer expositor português.

Por outro lado, com a intenção de “continuar a explorar formas de colaboração entre artistas e galerias”, a organização anexou a secção "Nunca lo mismo", formada por uma seleção de artistas latino-americanos de 10 galerias internacionais que, com curadoria de Mariano Mayer e Manuela Moscoso, irá contribuir para “reforçar o posicionamento latino-americano da feira”, estando entre elas a galeria Continua, de São Paulo, no Brasil.

Dando continuidade à iniciativa da edição do ano passado, este ano os “Projetos de Artista” serão mais uma vez dedicados exclusivamente a mulheres.

ARCOmadrid 2022 mantém a secção de publicações de arte na zona “Arts Libris”, destinada à iniciação do colecionismo, o que será complementado por diferentes apresentações de publicações no espaço Arts Libris Speaker´s Corner.

ARCOmadrid 2022 tem lugar em dois pavilhões do IFEMA (Feira Internacional de Madrid), dedicando os seus dois primeiros dias (23 e 24 de fevereiro) aos profissionais e, os três últimos, ao público em geral.