Das 13 galerias portuguesas selecionadas estão no programa geral, de Lisboa, a 3+1 Arte Contemporânea, Bruno Múrias, Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Madragoa, Francisco Fino, Pedro Cera e Vera Cortês e, do Porto, Nuno Centeno e Quadrado Azul.

No programa Diálogos, vai participar a Galeria Miguel Nabinho, de Lisboa, e, na secção Opening, estarão a Lehmann + Silva, proveniente do Porto, e a Balcony de Lisboa, uma estreante na ARCOmadrid.

As galerias portuguesas irão exibir obras de artistas nacionais como Bruno Cidra, Ricardo Jacinto, André Cepeda, Filipa César, Julião Sarmento, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, Rui Chafes, José Pedro Cortes, Joana Escoval, Alexandre Farto (Vhils), Daniel Blaufuks, João Louro, Salomé Lamas e Fernão Cruz.

Além disso, segundo Vera Cortês, “este ano em especial há vários artistas portugueses com presenças especiais em galerias espanholas e estrangeiras”, entre os quais José Pedro Croft (galeria Helga de Avelar), Pedro Cabrita Reis (Juana de Aizpuru y Kewenig), Fernanda Fragateiro, Carlos Bunga (Elba Benítez), André Romão (García Galería) e Ana Santos (The Goma).

Este ano, o programa central da ARCOmadrid, habitualmente dedicado a um país convidado, foi este ano desenhado em torno de um tema – “It’s just a matter of time” (“É apenas uma questão de tempo, em português) -, no qual, de acordo com Eduardo López-Puertas, “se observarão práticas artísticas a partir do trabalho do artista [norte-americano de origem cubana] Félix González-Torres [(1957–1996)]”.

No recinto da ARCOmadrid, o artista será homenageado com uma exposição, com curadoria de Alejandro Cesarco e Mason Leaver-Yap, que inclui artistas de várias gerações, entre os quais Maria Eichhorn, Liam Gillick, Pepe Espaliú, Wendy Jacob e Andrea Büttner.

Além disso, “a sua obra estará presente”, embora noutros locais da cidade.

“Em colaboração com a Fundação Felix Gonzalez-Torres, chegámos a acordo em relação a uma maneira de apresentar a sua obra. Na cidade, em vários espaços - no metro, nas estações de metro, e em painéis de publicidade em várias ruas da cidade - será mostrada a obra ‘Untitled (It’s just a matter of time)’”, disse a diretora da ARCOmadrid, Maribel López.

A responsável salientou que, “fora isso, tudo é homenagem, é leitura [do trabalho dele] por outros artistas”.

Nesta edição regressa a Artis Libris, Feira Internacional do Livro de Artista e Edição Contemporânea, que terá pela primeira vez um fórum.

Maribel López destaca a importância desta “feira dentro de uma feira”, lembrando que “os livros são uma maneira de se chegar à Arte”.

No programa Diálogos, 10 galerias, selecionadas por Agustín Pérez Rubio e Lucía Sanromán, irão analisar a criação contemporânea com o foco nas artistas mulheres e no conflito de gerações.

O programa Opening, dedicado a projetos e artistas emergentes, inclui 21 galerias, de 14 países, selecionadas pelos curadores Tiago de Abreu Pinto e Övül Ö. Durmusoglu, e que apresentação obras de 36 artistas.

Este ano, pela primeira vez, os visitantes vão poder usufruir de visitas guiadas por profissionais.