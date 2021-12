A Arménia venceu este domingo, dia 19 de dezembro, a edição de 20211 o Festival Eurovisão da Canção Júnior 2021. A cantora Malena, de 11 anos, representou o país com o tema "Qami Qami" e conquistou 224 pontos (júri e televoto).

Na final, que decorreu este domingo no La Seine Musical, em Paris, Simão Oliveira, cantor que representou Portugal, conquistou o 11.º lugar (101 pontos). Com a canção "O Rapaz", o jovem vencedor do "The Voice Kids", da RTP1, garantiu o melhor resultado de sempre para Portugal.

A canção portuguesa foi a terceira mais votada pelo público. O tema "O Rapaz" é da autoria de Fernando Daniel e Diogo Clemente.

RESULTADOS: