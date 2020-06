"Raquel André é a artista escolhida para dinamizar a celebração do Dia Europeu do Espectador", lê-se no comunicado do projeto de cooperação cultural, que envolve 17 municípios portugueses.

A 'performer' apresentou, com a Artemrede, a proposta artística vencedora, que resultará num evento, no dia 21 de Novembro, em ambiente digital.

Em setembro passado, Raquel André levou ao palco do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, o terceiro momento da sua "Coleção de Artistas", um projeto que iniciou no Brasil, em 2014, onde ficou a viver sete anos, depois de uma residência artística de cinco meses, no Rio de Janeiro.