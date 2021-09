Na sua conta no Twitter, a cantora respondeu às críticas. "Há três coisas que me fazem ter a certeza que estou no caminho certo: Não ter Twitter; O Ventura não gostar de mim; Não ser 'à antiga' e saber mandar po c*****", frisou. "Repito: 21 e 22 de Janeiro. Mas se fores homofóbico, racista, xenófobo e tudo o que for dessa família, não venhas. Agradecida", rematou.

Nos comentários à publicação, vários artistas apoiaram a cantora e criticaram André Ventura. "O Trump disse o mesmo da Lady Gaga", lembrou Sónia Tavares, dos The Gift.

"Força, Mulher de força", escreveu Ana Bacalhau. "É verdade? Que absurdo de tantos lados", frisou a cantora Mallu Magalhães.

"Este filho-**-**** quer é beneficiar da exposição que tens", defendeu Carlão. "Orgulho. da pessoa pessoa e artista que és", frisaram os Melim na publicação de Carolina Deslandes.

Através das InstaStories, Diogo Clemente também reagiu. "André Ventura, meu boneco sem lábios e de cabelo à escovinha, só fazes figuras. Mas nós vamos cruzar-nos, amor. Aparte de ser um dos maiores patrimónios culturais portugueses de sempre, é a mãe dos meus filhos", escreveu.