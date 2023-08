Interpretado por Antónia Terrinha, Gracinda Nave, Maria Jorge, Raquel Montenegro e Sofia Fialho, o espetáculo tem encenação de Andreia Bento, anunciaram os AU, em comunicado.

Em cena até 21 de outubro, o espetáculo tem cenografia e figurinos Rita Lopes Alves, com um quadro de Pedro Chorão.

A 18 de outubro, a companhia fundada em 1995 por Jorge Silva Melo estreia “Europa”, de David Greig, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa, onde ficará em cena até 29 de outubro para depois seguir em digressão por Portugal.

Encenada por Pedro Carraca, “Europa” conta com interpretação de Américo Silva, Gonçalo Carvalho, Inês Pereira, Nuno Gonçalo Rodrigues, Paulo Pinto, Pedro Caeiro, Rita Rocha Silva e Simon Frankel.

A 16 de novembro a companhia volta às estreias, com “Remédio”, de Enda Walsh, que fica em cena até 16 de dezembro, no Teatro da Politécnica. Este espetáculo é interpretado por Íris Runa, Maria Jorge e Rúben Gomes, pelo baterista Pedro Domingos, com encenação de António Simão.

O mesmo comunicado dos AU refere que “Lua amarela”, de David Greig, numa encenação de Pedro Carraca com interpretação de Gonçalo Norton, Rita Rocha Silva, Paulo Pinto e Inês Pereira, será apresentado no Festival EmCena a 7, 8 e 9 de dezembro, em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

A companhia disponibiliza ainda a assinatura da coleção Livrinho de Teatro para 2023, em que serão publicados mais 10 exemplares num total de 20 peças.