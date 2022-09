A companhia de teatro, que hoje apresentou a nova temporada, segue depois em digressão nacional com “Vida de Artistas”, de Noel Coward, por Castelo Branco, Leiria, Póvoa de Varzim, Porto e Aveiro, entre 21 de outubro e 27 de janeiro do próximo ano, naquela que foi a última encenação de Jorge Silva Melo.

Os AU vão manter os Livrinhos de Teatro, tendo previstas as edições, este ano, de “Os nossos segredos / A Rainha dos Bolos”, de Béla Pintér, “Vento Forte”, de Jon Fosse e “Proximidade”, de Arne Ligre. Para 2023, a companhia tem mais 10 livros previstos, de Enis Maci a Enda Walsh, passando por Pau Miró e Eugene O’Neill.

Entre 03 de novembro e 03 de dezembro, a companhia apresenta “Proximidade”, do norueguês Arne Lygre, com encenação de António Simão, também no Teatro da Politécnica, seguindo-se a apresentação de “Taco a Taco” em Alverca (25 e 26 de novembro) e, de novo, em Lisboa, entre 17 e 28 de janeiro do próximo ano, regressando ao local da estreia.

Mais tarde, os AU levam ao palco “Foi Assim”, de Jon Fosse, com encenação de António Simão e interpretação de José Raposo.

Na impossibilidade de com este texto fazer o regresso de Silva Melo ao palco, assume o papel um ator “de quem o Jorge sempre gostou e lamentou não ter tido a oportunidade de com ele trabalhar”, como se lê na programação.

A peça fica em cena na Politécnica entre 14 de março e 15 de abril de 2023, ou seja, estreia-se um ano depois da morte do encenador, ator e escritor Jorge Silva Melo, em jeito de "homenagem e lamento" da companhia.

Entre o fim de abril e o fim de maio, os AU encenam “A Omissão da Família Coleman”, de Claudio Tolcachir, com encenação de Pedro Carraca, estando previsto “um seminário formativo com o objetivo de analisar, discutir e propor aspetos da dramaturgia, da proposta cénica, dos métodos de criação e dos meios de produção, num espaço de aprendizagem para os seminaristas e de reflexão para a equipa criativa”.

Para terminar a temporada, os AU interpretam “Ventos do Apocalipse”, de Noé João, a partir da mais recente Prémio Camões, Paulina Chiziane, que vai ficar em cena de 06 a 22 de julho do próximo ano.