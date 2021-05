"Devido a doença repentina do protagonista (...), somos obrigados a cancelar as récitas previstas para 14 (Teatro Municipal da Guarda), 21 (Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima) e 28 de maio (Theatro Circo de Braga)", lê-se no comunicado da companhia que admite ser "possível voltar a este espectáculo a partir de finais de julho". "Agradecemos o empenho e a solidariedade destes teatros que, connosco, procuram novas datas", acrescentam os Artistas Unidos.

"Morte de Um Caixeiro Viajante" está também anunciada para os teatros nacionais D. Maria II e S. João - que a produzem com os Artistas Unidos -, para o Centro Cultural de Belém, nos dias 6 a 8 e de 11 a 15 de agosto, o Teatro Municipal de Bragança (16 de setembro) e para o Teatro Municipal de Portimão, em data a definir.

A peça tem interpretações de Américo Silva, Joana Bárcia, André Loubet, Pedro Caeiro, Pedro Baptista, José Neves, Paula Mora, Tiago Matias, Sara Inês Gigante, Vânia Rodrigues, António Simão, Hélder Braz e Joana Resende.