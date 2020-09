“Esqueceram-se de nós. É muito triste. Há 48 anos que aqui estamos. Vejo o tempo a passar e nada é feito. É esta a importância que dão à cultura”, afirmou, no final de um ensaio de imprensa da peça, o encenador e diretor da Comuna, João Mota, admitindo ainda ter esperança de que, até ao dia da estreia, a autarquia lisboeta consiga melhorar a acessibilidade.

Para se chegar ao edifício de A Comuna - Teatro de Pesquisa, localizado na Praça de Espanha, é necessário contornar toda a vedação dentro da qual decorrem as obras, com grande parte do percurso a ter de ser feito no alcatrão da via automóvel.

À chegada ao teatro, apenas um pequeno caminho em terra batida foi aberto por entre a vedação para se conseguir entrar, mas à noite não há iluminação e não existem quaisquer indicações ou sinalização de caminhos, lamenta João Mota, que receia ver comprometida a estreia e restantes exibições da peça devido a estas condições, que vêm agravar a já difícil situação vivida no meio artístico e nas salas de espetáculos devido à COVID-19.