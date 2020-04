Todos os dias, às 22h00 em ponto, as janelas dos prédios localizados no Largo Curso Silva Monteiro, no Porto, abrem-se para um momento musical. Durante cerca de cinco minutos, praticamente todos os moradores cantam a uma só voz uma canção portuguesa.

Depois de Pedro Abrunhosa, de Jorge Gabriel e da equipa da Rádio Comercial terem enviado mensagens para os habitantes, Quim Barreiros também se juntou à iniciativa.

"Olá, malta! Quem vos fala é o Quim Barreiros e queria enviar um grande abraço a todos aí do largo Curso Silva Monteiro. Agora, todos a cantar", disse o cantor num vídeo projectado na fachada de um dos edifícios.

Depois da mensagem do artista, os moradores cantaram "Mestre da Culinária", um dos maiores sucessos da carreira de Quim Barreiros.

Veja o vídeo:

A conta Às Dez No Largo arrancou no dia 19 de março com "Porto Sentido", de Rui Veloso. Seguiu-se "Anda Comigo Ver Os Aviões" (Os Azeitonas). Ao terceiro dia, além de uma canção ouviu-se uma mensagem especial gravada por Pedro Abrunhosa.

"Nestas alturas, nada mais importante do que manter o espírito, a coragem e elevar as nossas vozes, feitas uma, para mostrar que estamos próximos um dos outros", frisou o cantor. "A música é uma forma de saírmos do lugar", acrescentou, apresentando o tema "Tudo O Que Eu Te Dou".

"A canção termina com esta frase de esperança, sempre: tudo o que eu te dou, tu me dás a mim", lembrou Pedro Abrunhosa.