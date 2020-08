Os slogans são conhecidos: máscara obrigatória, dançar sozinho e a mais de um metro de distância da próxima pessoa.

Os 200 ou 300 clientes da "Kiki" dançam ao ritmo da música eletrónica. Muitos sem máscara, conhecem pessoas, sorriem ou seguram as bebidas. Corre o boato de que a polícia pode aparecer a qualquer momento. Os funcionários e o DJ conseguem, depois de várias tentativas, convencer todos a usar a máscara.

Enquanto a ameaça de uma segunda onda é repetida em vários países europeus, e depois de Espanha ter decidido fechar as suas discotecas, uma Itália relativamente segura no momento tenta, à sua maneira, controlar os novos focos no verão em pleno "Ferragosto", o badalado final de semana de 15 de agosto.

O governo teme que a vida noturna, geralmente lotada no "Ferragosto", contribua para o aumento das infecções, como aconteceu em Espanha.