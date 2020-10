"As estradas são para ir" é título do primeiro livro da cantautora Márcia, que o apresenta, com a sua banda, no sábado, no Teatro Aveirense, em Aveiro.

O livro reúne poemas, crónicas e "pensamentos soltos, através de abordagem íntima e autobiográfica", ilustrado pela artista, anunciou a editora Planeta, que o chancela. Segundo a mesma fonte, a obra "é um autorretrato em livro, um conjunto de pensamentos, poemas e canções e ilustrações" de Márcia que afirma: "São pensamentos sobre os caminhos que percorri e as várias saídas por que optei, que mostra que o caminho é sempre em frente, que Deus escreve direito por linhas tortas, mas não escreve sozinho". "As estradas são para ir", as "reflexões íntimas acerca de momentos da vida pessoal" de Márcia, é prefaciado pelo apresentadora de televisão Catarina Furtado.