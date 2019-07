Os Roots sobem ao palco do EDP Cool Jazz, em Cascais, na noite desta terça-feira, dia 9 de julho. Antes do concerto, a banda passeou pela cidade e o músico Questlove fez questão de partilhar algumas imagens no Instagram durante o jantar de segunda-feira.

Através das Stories, o líder da banda programa de Jimmy Fallon revelou que provou percebes. "Já estou a falhar, não sei o que fazer com isto", começou por escrever. "Nem uma quantidade da minha baunilha mágica me vai livrar deste cheiro. As minhas mãos cheiram a um bordel parisiense em 1978", acrescentou.

No Instagram, o músico confessou ter ficado surpreendido por ter visto marisco vivo no restaurante. "Não vos vou mentir. Acho que acabei de ser empurrado para o lado vegetariano da vida", escreveu.