Os Gato Fedorento celebram os 20 anos com as "As Três da Manhã"

Esta semana, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem os Gato Fedorento em "As Três da Manhã". Até sexta-feira, José Diogo Quintela, Miguel Góis, Ricardo de Araújo Pereira e Tiago Dores vão passar pelo programa das manhãs da Renascença. Esta terça-feira, dia 28 de março, Tiago Dores foi o convidado e foi desafiado a recriar um sketch dos Gato Fedorento. "Tiago Dores foi desafiado pela Ana, a Inês e a Joana a criar um sketch dos Gato Fedorento, o 'Mira-me, Miguel', também conhecido como 'aquele das velhas rudes'. Só que agora, o guião tem algumas adaptações à nossa realidade atual. Qual será o resultado final?", resume a Renascença nas redes sociais. Veja aqui o vídeo.