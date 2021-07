As apresentadoras do programa "As Três da Manhã" conversaram com David Reis.

Na emissão desta quinta-feira, dia 8 de julho, Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves conversaram com 'o verdadeiro' Rei dos Frangos, David Reis. "É a notícia do momento e o assunto das redes sociais! 'As Três da Manhã' falaram com o Rei dos Frangos... não, não é esse. É o verdadeiro! Ficamos a saber, entre muitas outras coisas, quais as preferências clubísticas dos empregados desta cadeia de churrasqueiras. Afinal de contas, são muitos anos a virar frangos", resumiu a Rádio Renascença nas redes sociais. Veja o vídeo: