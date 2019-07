Sílvia Filipe, Anabela Almeida e Cláudia Gaiolas, atrizes e produtoras da peça, evocam “uma lista interminável” de personalidades femininas como Maria Callas, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo e Virginia Woolf, num “espetáculo que perpetua um massacre onde as mulheres que contrariam a sua função familiar ornamental acabam punidas ou mortas”, apresenta a atriz Sílvia Filipe em canto lírico.

Numa peça “que se expõe a si própria”, as vulnerabilidades do mundo feminino são contadas através da nudez, da palavra, da intimidade, das vivências e sonhos de cada uma das personagens, das suas angústias e medos, explicaram as atrizes aos jornalistas durante um ensaio para a imprensa.

Numa conversa informal, as três mulheres, amigas há 20 anos, partilham memórias e experiências de vida, através de textos escritos pelas próprias e palavras de autoras de referência.