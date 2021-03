Durante toda a semana, a associação, criada há 25 anos, vai incentivar organizações e cidadãos para se comprometerem pela igualdade de género, com iniciativas que visem combater diferenças no setor da música, cultura e criatividade, utilizando as 'hashtags' da campanha (#IWD2021 e #Womentothefore).

Em comunicado, a associação recorda que, "no contexto da União Europeia, Portugal é o 4.º país que apresenta a menor percentagem de mulheres no emprego cultural, depois de Espanha, Reino Unido e Itália, segundo o relatório Emprego no Setor Cultural de 2020, publicado pelo Gabinete de Estratégia e Avaliações Culturais (GEPAC)".