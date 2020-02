A digressão com o holograma de Whitney Houston vai arrancar no Reino Unido na próxima semana, no dia 25 de fevereiro. O espetáculo estará a cargo da Base Entertainment, que já produziu concertos semelhantes de tributo a Buddy Holly e Roy Orbison.

As primeiras imagens da "An Evening with Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" foram reveladas esta semana pelo canal britânico ITV e as reações não foram as melhores.

Veja as imagens:

"O que te assusta? O holograma da Whitney Houston", escreveu uma espectadora no Twitter. Já um fã da artista frisou que o holograma parece uma personagem do jogo "Os Sims".

Leia algumas das reações:

Em maio de 2019, a editora Primary Wave Music Publishing anunciou um acordo com os herdeiros da cantora, falecida em 2012, no qual adquiriu 50% do seu património, incluindo os direitos das suas músicas, filmes e produtos derivados.

"Graças ao prestígio mundial da Primary Wave e à sua rede de contactos, esta associação vai levar o talento artístico e a integridade do legado de Whitney à estratosfera" com tudo o "que [ela] nos deixou para que aproveitemos durante toda a vida", disse Pat Houston, cunhada e administradora da herança da cantora.

Em entrevista à Music Week , o responsável pelo marketing da Primary Wave, Seth Faber, frisou que o espetáculo "será incrível". "Será uma experiência fenomenal", sublinhou.