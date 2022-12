Além do autor do argumento, foi anunciada a data de lançamento do 40.º álbum.

As aventuras de Astérix e Obélix terão um novo argumentista para a 40.ª publicação, o francês Fabcaro, conhecido pelo seu talento para o absurdo, anunciou a editora das histórias dos populares gauleses. O novo álbum, cujo título permanece um segredo, será lançado a 26 de outubro de 2023, seguindo a tradição de publicação dos livros no outono (hemisfério norte) dos anos ímpares, informou a editora Albert René. O ilustrador continuará a ser o designado por Albert Uderzo como o seu sucessor a partir do 35.º álbum, lançado em 2013, Didier Conrad. Os corajosos gauleses criados em 1959 por Uderzo e o argumentista René Goscinny são um sucesso de vendas desde então. O livro de 2021, "Astérix e o grifo", vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares apenas nos dois meses entre o lançamento e o fim do ano. O autor de histórias em banda desenhada e romances Fabrice Caro (49 anos), de nome artístico Fabcaro, é o quarto argumentista que assume a história de Astérix, depois de Goscinny, Uderzo e Jean-Yves Ferri. "Eu era um grande fã de Astérix. Este é um grande presente para a criança que eu já fui", disse no comunicado oficial. "Quero manter-me fiel... ao que torna Astérix tão atraente. Com ingredientes clássicos como os anacronismos, os trocadilhos... E principalmente permanecer fiel às personagens", assegurou. Fabcaro é conhecido pela sua banda desenhada de 2015 "Zai Zai Zai Zai", no qual um homem foge após esquecer um cartão de fidelidade de uma loja.