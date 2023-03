Um ano depois, Luccas Neto regressa novamente a Portugal. O brasileiro atua no dia 2 setembro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e a 3 de setembro sobe ao palco da Altice Arena, em Lisboa, com um novo espetáculo.

No novo espetáculo "Luccas Neto - O Bem vs O Mal", o "aventureiros têm a missão de salvar a Cidade da Alegria" dos vilões". "Com a participação da Aventureira Vermelha, Aventureira Roxa e do Aventureiro Branco, o espetáculo reforça a importância da união, da amizade e do amor", resume o comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda na MEO Blueticket e nos locais habituais.