O Montepio Associação Mutualista recebe no seu espaço cultural – atmosfera m –, em Lisboa, a exposição "Os Estúpidos", de Robert Panda. A mostra, que estará presente em várias salas do atmosfera m, apresenta o projeto de instalação escultórica urbana "Stupid People", que pretende lançar um olhar filosófico sobre a apatia contemporânea nas sociedades urbanas. A exposição tem inauguração marcada para hoje, dia 2 de abril, às 18h30 e conta com a presença do autor.

A instalação propõe explorar "as relações entre o indivíduo e a sociedade" e mergulhar em temas como "a alienação, o consumismo exacerbado e as tensões psicológicas que permeiam a vida urbana", para colocar o público frente a frente com um reflexo do que pode significar ser "estúpido" na sociedade atual.

Atmosfera m apresenta créditos: Divulgação

"Estamos muito entusiasmados por, uma vez mais, recebermos no espaço do Montepio Associação Mutualista um projeto tão inovador como 'Os Estúpidos'. É um projeto inovador que está em perfeita sintonia com a missão do atmosfera m, um espaço que quer promover o encontro, a reflexão e a dinamização cultural", refere Rita Pinho Branco, diretora de Comunicação e Marketing do Montepio Associação Mutualista, em comunicado.

"Esta exposição é uma oportunidade única para mostrar a mensagem por trás deste projeto: mostrar que a arte pode estar em todos os lugares, unir as pessoas e quebrar barreiras. Espero que o público se divirta e que interaja com os estúpidos", menciona Robert Panda, fundador e artista do projeto.

Nascido em 1982, Robert Panda iniciou a carreira artística no mundo do graffiti. Em 2011 lançou a primeira obra do projeto "Os Estúpidos" num aterro sanitário perto de Ponta Delgada, em São Miguel, que tinha como objetivo criticar o consumismo e o desperdício humano. Desde 2013, além do espaço público, o projeto tem marcado presença em diversos eventos reconhecidos em Portugal, como o Festival Paredes de Coura, o Festival Iminente e o Lisbon Week, mas também internacionalmente, tendo chegado ao Brasil, França, Inglaterra e Espanha.