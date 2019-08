O ator vencedor do Óscar Cuba Gooding Jr. irá ser julgado por ter apalpado uma mulher em Nova Iorque após o tribunal rejeitar o seu pedido de arquivamento do caso.

Gooding, 51 anos, é acusado de agarrar o seio de uma mulher sem o seu consentimento num bar em Manhattan numa noite de junho.

O ator é acusado de tocar a mulher à força e pode ser condenado a uma pena até um ano de prisão se for considerado culpado.

Gooding nega as acusações e os seus advogados solicitaram que fossem arquivadas, afirmando que as imagens das câmaras de segurança do bar mostravam que o seu cliente era inocente.