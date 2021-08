Cristina Applegate revelou que tem esclerose múltipla.

A atriz dos filmes ""Não Digam à Mamã Que a Babysitter Morreu" e "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy", ou, mais recentemente, da série da Netflix "Dead to Me", partilhou o diagnóstico com os seus fãs nas redes sociais.

“Olá amigos. Há alguns meses, fui diagnosticado com esclerose múltipla. Foi uma jornada estranha. Mas tenho sido tão apoiada por pessoas que conheço que também têm essa condição. Tem sido uma estrada difícil. Mas, como todos sabemos, a estrada continua. A menos que algum idiota a bloqueie", escreveu.

"Como uma de minhas amigas que tem EM disse, 'acordamos e executamos a ação indicada'. E é isso que faço. Então, agora peço privacidade. Enquanto passo por isso. Obrigado", acrescentou numa segunda mensagem.

Atualmente com 49 anos, Cristina Applegate tornou-se uma estrela juvenil com as 11 temporadas como uma das filhas adolescentes da família Bundy na série de comédia "Married with Children" ("Casado com Filhos"). No cinema, também se tornou popular nesta fase com a comédia "Não Digam à Mamã Que a Babysitter Morreu" (1991).

Não Digam à Mamã Que a Babysitter Morreu

Continuou a carreira na idade adulta no pequeno ecrã com "Jesse" (1998–2000) e recebeu um prémio Emmy como atriz convidada em "Friends" (2002–2003). Foi a seguir a estrela das duas temporadas de "Samantha Who?" (2007–2009), "Up All Night" (2011–2012).

Mais recentemente, é a protagonista da tragicomédia da Netflix "Dead to Me" (2019), que terá uma terceira e última temporada.

Dead to Me

No grande ecrã, foi a namorada de Mark Wahlberg na comédia de ação "Equipa Mortal" (1998) e esteve ao lado de Cameron Diaz em "A Coisa Mais Doce" (2002), uma comédia que está a ficar marcada a posteriori por uma triste ironia: é a segunda do trio de protagonistas diagnosticada por esclerose múltipla, após Selma Blair.

A Coisa Mais Doce

Nos filmes, destacou-se em títulos como "Rédea Solta" (2011), "Férias" (2015), os filmes " Mães à Solta" (2016-2017) e "A Vingança Serve-se Fria" (2017), mas a carreira ganhou mais amplitude ao revelar estar ao nível de Will Ferrell, Paul Rudd ou Steve Carell no papel de Veronica Corningstone, a inteligente e ambiciosa pivô em "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), que repetiu em "Que Se Lixem As Notícias" (2013).