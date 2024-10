Teri Garr, que foi nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária pelo seu papel no sucesso "Tootsie - Quando Ele Era Ela" (1982), morreu terça-feira em Los Angeles, disse a sua assessora de imprensa.

Com 79 anos, faleceu após uma batalha de décadas contra a esclerose múltipla, disse Heidi Schaeffer à France-Presse.

Atriz e cantora cómica, que começou por dançar em filmes de Elvis Presley antes de ter o primeiro papel falado em "Head" (1968), com os The Monkees.

Na década de 1970, tornou-se reconhecida na TV pela participação em séries, nomeadamente em "Star Trek" e como a amiga de Cher em "The Sonny and Cher Show", e no cinema com "Frankenstein Júnior" (1974), "O Vigilante" (1974), "Alguém Lá em Cima Gosta de Mim" (1977) e "Encontros Imediatos do 3º Grau" (1977).

Nunca uma estrela, mas sempre a destacar-se principalmente e de forma primorosa em comédias, além de "Tootsie", brilhou em filmes como "O Cavalo Preto" (1979), "Do Fundo do Coração" (1981), "O Rei da Evasão" (1982), "Profissão: Doméstico" (1983), "Laços de Família" (1984), "Nova Iorque Fora de Horas" (1985), "Um Dia de Sorte" (1989), "Um Bar Chamado Blue Water" (1988), "Um Crime Divertido" (1989), "O Polícia Suicida" (1990), "Waiting for the Light" (1990), "O Salvador do Mundo" (1992), "Prêt-à-porter" (1994), "Ambição do Passado" (1995) e "Um Desejo Tão Simples" (1997).

Numa pequena participação, foi ainda a mãe de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) na série "Friends".

A esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune crónica do sistema nervoso central, cujos sintomas são caracterizados por fraqueza muscular e visão turva.

A doença afeta cerca de duas vezes mais mulheres do que homens – normalmente entre os 20 e 40 anos.

Garr revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2002, após ter sofrido sintomas nas duas décadas anteriores.

Ela foi uma “feroz defensora da consciencialização sobre a EM”, disse Schaeffer.

Garr “faleceu em paz, rodeado de familiares e amigos”, acrescentou a assessora.