Afinal, o debate sobre tomar banho que animou Hollywood nas últimas três semanas ainda não acabou.

Matthew McConaughey é o protagonista involuntário de mais um capítulo, "arrastado" pela atriz Yvette Nicole Brown (da série "Community"), que trouxe para a atualidade antigas declarações do ator sobre a higiene pessoal.

Após ter lido numa entrevista de 2005 que ele tomava banho e lavava os dentes várias vezes por dia, mas não tinha odor e "há 20 anos" que não usava desodorizante ou água de colónia, a atriz revelou que se deu a grande trabalho para se aproximar e "cheirar" Matthew McConaughey quando trabalharam juntos no filme "Tempestade Tropical" (2008).

Yvette Nicole Brown

"O meu primeiro pensamento foi, 'Vou aproximar-me dele o máximo possível para ver se ele tem razão [sobre não ter odor]", contou numa entrevista ao programa “The Jess Cagle Show” da SiriusXM.

E o veredito é claro: "Ele não tem odor. Cheira a granola e boa vida. Ele tem um aroma doce, doce".

O debate sobre a regularidade com que se deve tomar banho começou quando Ashton Kutcher e Mila Kunis disseram que só davam banho aos filhos quando estavam visivelmente sujos.

Seguiram-se as diferentes opiniões de Kristen Bell, Jake Gyllenhaal, Dwayne Johnson e Jason Momoa e o tema de higiene pessoal até chegou a programas americanos de grande audiência nacional, como o The View e o The Late Show with Stephen Colbert.