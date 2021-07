“Apesar das diligências efetuadas pela direção da OCP junto das autoridades nacionais e alemãs, a deslocação a Berlim para se apresentar no Young Euro Classic 2021, onde iria tocar em estreia mundial a obra ‘Toys are Us’, foi cancelada”, adiantou a OCP, em comunicado.

Assim, a estreia de “Toys are Us” vai agora decorrer no concerto “Exílio”, a ter lugar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na sexta-feira.