“Mais de 12,3 milhões de jogadores participaram em ‘Astronomical’, de Travis Scott, um recorde”, lê-se numa publicação partilhada na conta oficial do jogo Fortnite no Twitter, gerida pela empresa norte-americana Epic Games.

“Astronomical”, definida no site oficial do jogo como “uma experiência de outro mundo”, é uma atuação de uma versão digital do rapper no jogo e na qual Travis Scott aproveitou para apresentar “The Scotts”, single que conta com a participação de Kid Cudi, um outro rapper norte-americano.

Para que “todos possam participar em ‘Astronomical’”, a Epic Games marcou várias datas, com diferentes horários, “para os jogadores de todo o mundo”.

A primeira atuação decorreu à 1h00 de hoje em Lisboa, estando a segunda programada para as 16:00.

“Astronomical” repete no sábado, às 6h00, às 17h00 e às 24h00, sempre hora de Lisboa.

Travis Scott, de 27 anos, produziu para nomes como Kanye West, Rihanna ou Drake e emprestou a voz a temas de, entre outros, Jay-Z e Pusha T.

Em 2015, editou o álbum de estreia, “Rodeo”. O álbum mais recente do rapper, “Astroworld”, data de 2018, ano em que se estreou ao vivo em Portugal, com uma atuação no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa