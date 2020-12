Aurea, Sara Tavares e Carlão são as mais recentes confirmações do Montepio Às Vezes o Amor. O festival de música regressa em 2021, nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

Sara Tavares vai brindar Santarém com um concerto no Teatro Sá da Bandeira, no dia 13 de fevereiro. Já o Carlão estreia-se no festival com um espetáculo a ter lugar no mesmo dia no Teatro Aveirense, em Aveiro. A 14 de fevereiro, dia que encerra o festival, Setúbal recebe Aurea para um concerto no Fórum Municipal Luísa Todi.

Os três nomes juntam-se no cartaz aos já anunciados Moonspell, Luísa Sobral, Paulo Gonzo, GNR, a dupla Bárbara Tinoco e Tiago Nacarato, e Deixem O Pimba Em Paz com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.

O Montepio Às Vezes o Amor "é um festival de emoções que pretende, mais do que nunca, provar que o amor é para ser celebrado com música. Sejam casais, famílias, ou amigos, o Montepio Às Vezes o Amor, foi desenhado a pensar em todos. Gostem ou não gostem de celebrar o Dia dos Namorados, assistir a um grande concerto é sempre um momento de partilha que toca no coração de todos", assinala a organização em comunicado.

Atuações já confirmadas:

12 de fevereiro – Deixem o Pimba em Paz – Coliseu dos Recreios – Lisboa

13 de fevereiro – Deixem o Pimba em Paz – Coliseu Porto AGEAS – Porto

13 de fevereiro – Carlão – Teatro Aveirense – Aveiro

13 de fevereiro - Sara Tavares, Teatro Sá da Bandeira - Santarém

13 de fevereiro – Moonspell – Cine-Teatro Avenida – Castelo Branco

13 de fevereiro – Luísa Sobral – Cine-Teatro Paraíso – Tomar

13 de fevereiro – Paulo Gonzo – Teatro Virgínia – Torres Novas

13 de fevereiro – GNR – Teatro Municipal de Vila do Conde

13 e 14 de fevereiro – Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco – Teatro José Lúcio da Silva – Leiria

14 de fevereiro — Aurea — Fórum Municipal LuísaTodi - Setúbal