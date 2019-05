Um avião de pequeno porte caiu esta segunda-feira em Porto do Mato, Sergipe, no Brasil, noticia a imprensa brasileira. O cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, contava-se entre os passageiros.

As autoridades responsáveis pelo resgate confirmaram que foram encontrados três corpos sem vida no local, mas a identidade das vítimas ainda não foi revelada. Também não há informação de quantas pessoas seguiam no avião.

Gabriel Diniz tinha atuado na noite de domingo em Feira de Santana, na Bahia. O artista é sobretudo conhecido pelo êxito de Carnaval "Jenifer".