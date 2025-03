A convite do diretor artístico da CNB, Fernando Duarte, os dois bailarinos vão interpretar os papéis de Franz e Swanilda de “Copélia ou a Rapariga dos Olhos de Esmalte”, com a Orquestra de Câmara Portuguesa, sob a direção do maestro Pedro Carneiro, anunciou a organização.

Além das datas da participação dos dois bailarinos portugueses da companhia estatal alemã, “Coppélia” estará em cena de 11 a 29 de abril no Teatro Camões, com a CNB e a Orquestra de Câmara Portuguesa.

No dia 27 de abril, António Casalinho e Margarita Fernandes - que dançam pela primeira vez com a CNB - participam na conversa pós-espetáculo, intitulada “No Final Falamos”, juntamente com os artistas da CNB e o diretor artístico, para um encontro com o público.

O bailado “Coppélia ou a Rapariga dos Olhos de Esmalte” foi originalmente criado por Arthur Saint-Léon para a música de Léo Delibes, com libreto de Charles-Louis-Étienne Nuitter, e estreou-se em 1870 no Théâtre Impérial de l'Opéra, em Paris. Faz parte do repertório da CNB desde 1989.

O bailado explora a fronteira entre o real e o ilusório, inspirando-se na obra “Der Sandmann”, de E.T.A. Hoffmann, e o fascínio humano por bonecos autómatos, intimamente ligados ao interesse pelo avanço tecnológico e científico no século XIX.

A história conta as peripécias do casal de noivos Swanilda e Franz, quando ele se encanta por uma misteriosa rapariga debruçada à janela do ateliê do fabricante de bonecas Coppélius.

Sem saber que se trata de uma boneca mecanizada, Franz envolve-se numa série de aventuras, dando origem a momentos de humor e fantasia que compõem a narrativa, segundo a sinopse do bailado.

António Casalinho, de 21 anos, é primeiro bailarino da companhia Bayerisches Staatsballett e tem um percurso marcado por distinções internacionais, incluindo o Grand Prix do Beijing International Ballet Competition.

Em papéis principais, Casalinho já interpretou os bailados “Romeu e Julieta”, fez de James em “La Sylphide”, e Lensky em “Onegin”.

Margarita Fernandes, de 19 anos, é primeira solista da mesma companhia alemã e iniciou a carreira profissional aos 16 anos, contando no repertório com papéis de destaque como Julieta, em “Romeu e Julieta”, Swanilda, em “Coppélia”, e Olga, em “Onegin”.

Foi distinguida em várias competições, como o Youth America Grand Prix (YAGP) em 2020, onde obteve o primeiro prémio, o South Africa International Ballet Competition e o International Ballet Competition.

A CNB estreou o bailado clássico “Coppélia” no Teatro Municipal de São Luiz, em Lisboa, a 22 de dezembro de 1989.