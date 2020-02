Criada no âmbito do filme de tributo a António Variações, do realizador João Maia, que chegou às salas de cinema a 22 de agosto, a banda de “Variações” vai subir ao palco do Teatro Tivoli BBVA no dia 11 de junho.

Os bilhetes serão colocados à venda este sábado, dia 15 de fevereiro, às 10h00.

O grupo junta Sérgio Praia (ator que interpreta o papel de António Variações no filme) aos músicos Duarte Cabaça, David Santos, Vasco Duarte e Armando Teixeira, responsável pela banda sonora do filme.

"Toma o comprimido", "A Teia", "Perdi A Memória", "Canção de Engate" ou "Quero Dar Nas Vistas", um inédito encontrado no espólio de António Variações, são alguns dos temas que compõem a banda sonora do filme e que serão apresentados no Teatro Tivoli BBVA.

PREÇOS E HORÁRIOS

1.ª Plateia – 22,50€

2.ª Plateia – 20,00€

Frisas – 20,00€

1.º Balcão Central – 18,00€

1.º Balcão Lateral (Vis. Lat.) – 15,00€

Camarotes (Vis. Lat.) – 15,00€

Início de espetáculo: 21h30