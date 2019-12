Banda Mercyful Fate estreia-se em Portugal com concerto na Altice Arena em junho

Os dinamarqueses Mercyful Fate, liderados por King Diamond, vão estrear-se em Portugal com um concerto na sala Tejo da Altice Arena, em Lisboa, no dia 27 de junho, anunciou hoje a promotora Hell Xis Agency.

“Com a formação que gravou ‘9’ há duas décadas; ou seja, King Diamond na voz, Hank Shermann e Mike Wead nas guitarras, Bjarne T. Holm na bateria e o lugar de baixista ocupado por Joey Vera, dos Armoured Saint, a banda dinamarquesa volta aos concertos depois de quase uma década de hiato e promete focar-se no mini LP de estreia e, claro, nos clássicos ‘Melissa’ e ‘Don’t Break The Oath’”, adianta a promotora, numa nota no Facebook.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de sexta-feira.