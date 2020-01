"Vamos celebrar as comemorações do nosso aniversário, com a intenção de angariar mais músicos para a nossa banda", começou por afirmar Manuel Serrambana, o presidente da banda, natural da Serra de Santo António (Alcanena), no Canadá há 52 anos.

A Banda Filarmónica de Vancouver vai assinalar no dia 25 de janeiro, num jantar a ter lugar no salão do Espírito Santo em Surrey, na Colúmbia Britânica, o seu 50.º aniversário.

Composta por quase 20 elementos, a banda é composta por músicos dos 12 aos 84 anos, três deles, Francisco Faria, de 62 anos, Manuel Serrambana, de 69, e José Bolarinho, de 84 anos, permanecem desde o início do grupo dos ensaios.

"Já temos netos que integram a banda. O objetivo passa por termos mais músicos jovens, para podermos também ter mais opções e variedade. Queremos mais, mas também com qualidade", sublinhou.