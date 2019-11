Bárbara Bandeira vai subir pela primeira vez ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no dia 23 de maio de 2020, anunciou esta quarta-feira a promotora Everything Is New.

O concerto marcará o lançamento do álbum de estreia, "P’ra Ficar", a editar no início do ano, mas incluirá ainda canções já divulgadas, como "A Última Carta", "Nem Sequer Doeu", "E Se Eu", "Friendzone" ou "Como Eu", avança a promotora.

Filha do cantor e compositor Rui Bandeira, a artista participou aos 12 anos na quarta e última edição do concurso televisivo, "Uma Canção para Ti", e no ano seguinte chegou à fase final de "The Voice Kids".

Aos 16 anos editou o seu primeiro single e video, "És Tu", ao qual se seguiu o EP "Cartas", lançado em 2018 (junho na sua versão digital). No mesmo ano, Bárbara Bandeira foi nomeada para Best Portuguese Act nos MTV Europe Music Awards e venceu o Prémio Revelação na gala dos Globos de Ouro da SIC.

Os bilhetes para o concerto Coliseu dos Recreios são colocados à venda a 23 de novembro nos locais habituais e os preços variam entre os 20 e os 22 euros.