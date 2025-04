Os vencedores dos PLAY – Prémios da Música Portuguesa foram conhecidos esta quinta-feira, dia 3 de abril, numa cerimónia no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que premiou artistas como Dillaz, Slow J, Bárbara Bandeira e Toy - conheça aqui a lista de vencedores.

A gala apresentada por Inês Lopes Gonçalves e Filomena Cautela abriu com uma atuação de Bárbara Bandeira, que apresentou pela primeira vez ao vivo vários temas de "Lusa: ato I". A artista arrancou a performance especial na Avenida da Liberdade, em Lisboa, apanhando depois um autocarro até ao Coliseu dos Recreios.

No medley, a cantora interpretou os temas "Não Gosta”, “Mais” e “Zona Sul”, terminando com "Flores", já no palco da sala de espetáculos.

Os Calema conquistaram, pelo terceiro ano consecutivo, o PLAY de Melhor Grupo, Slow J o de Melhor Artista Masculino, prémio que já tinha vencido na 2.ª e na 6.ª edição, Bárbara Bandeira o de Melhor Artista Feminina, com o qual já tinha sido distinguida no ano passado, e Bluay o de Artista Revelação, prémio que dedicou “a toda a gente que mesmo contra as probabilidades está a vencer”.