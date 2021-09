“Bárbara Tinoco já soma cinco datas nos Coliseus no próximo mês de novembro. Os espetáculos que têm como mote a apresentação do disco de estreia começaram por ser inicialmente três concertos, agendados já há dois anos. A procura levou a artista a confirmar data extra para Lisboa, no passado mês de agosto, e hoje anuncia mais um concerto, totalizando agora cinco datas em nome próprio nas mais emblemáticas salas do País”, refere o agenciamento da artista num comunicado hoje divulgado

Bárbara Tinoco atua em 13 e 14 de novembro em Lisboa, nos dias 19 e 20 do mesmo mÊs no Porto e no dia 27 em Ponta Delgada, nos Açores.

Nascida em 1998, em Lisboa, Bárbara Tinoco compõe desde os 16 anos como autodidata. Em 2018 participou no programa "The Voice Portugal".