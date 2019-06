Andrei Kymach, que interpretou na final peças de Bizet, Rachmaninov e Donizetti, ganhou um prémio no valor de 20.000 libras (cerca de 23,3 mil euros).

O tenor português Luís Gomes, de 32 anos, vencedor do Prémio do Público do Operalia 2018, foi eliminado depois de ter ficado entre os 20 concorrentes selecionados para a última fase do concurso, iniciada no passado dia 15 na capital galesa.

O vencedor foi escolhido por um júri composto pelo diretor artístico da Ópera Nacional do País de Gales, David Pountney, pelo tenor e regente José Cura, pela soprano Felicity Lott e a meio-soprano Frederica von Stade, e pelo fundador da ópera do Surrey, Wasfi Kani.

O Concurso Mundial de Canto de Cardiff, para cantores em início de carreira, entre os 18 e os 32 anos, tem direção artística de David Jackson e patrocínio da soprano Kiri Te Kanawa.

Foi idealizado em 1987 pelo produtor J. Mervyn Williams (1935-2008) e realiza-se de dois em dois anos, na capital galesa.