Maurício Boka (ex-Psyschic Possessor, ex-I Shot Cyrus, ex-Safari Hamburguers e Ratos de Porão), e Marcus Vinícius (ex-Safari Hamburguers e ex-Bayside Kings) juntaram-se no ano passado, construindo uma identidade diferente para traçar novos caminhos.

Apesar de contar com músicos já conhecidos da cena underground brasileira, a APNEA explora sonoridades nunca experimentadas por nenhum dos membros do grupo, fazendo "dessa ‘novidade’ o combustível para encarar com alegria e honestidade um novo universo da música".

O single "Star King" está disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Já há algum tempo que queria fazer outro som, montar outra banda para criar um estilo diferente. Toquei hardcore e thrash metal durante quase a vida toda, desde a minha adolescência. Com os problemas de saúde do (João) Gordo e com a pausa que tivemos que fazer com o Ratos, comecei a pensar num projeto e nos músicos que eu poderia convidar aqui de Santos. Em novembro de 2019, nós já estávamos estabelecidos, a compondo e ensaiando", contou o baterista.

Após algumas sessões, o guitarrista Nando Zambelli (ex-Garage Fuzz) juntou-se o grupo. Depois foi a vez do baixista Gabriel Imakawa (Jerseys) chegar para completar o quarteto.

"A única coisa má é que quando a gente começou a ensaiar para valer, veio a pandemia e nós tivemos que ficar cinco meses sem tocar. Isso fez com que as coisas atrasassem um pouco, mas conseguimos gravar três músicas no Electro Sound Studio, comandado pelo Marcão Britto (ex-Charlie Brown Jr)", revelou Maurício.

Das três canções da APNEA, duas serão lançadas em vinil pela Pecúlio Discos, em parceria com a Monstro Discos, que também fará o lançamento das três faixas em todas as plataformas digitais. A produção ficou a cargo de André Freitas.

"O nosso objetivo, depois da crise sanitária estar controlada, é mostrar a nossa música nos palcos, e, quem sabe, gravar um disco inteiro. Também queremos ampliar o nosso alcance em outros países, principalmente em Portugal, onde já tenho uma relação próxima com muitas pessoas por conta do Ratos de Porão", frisou.