Na “utopia” dos dois seres que falaram aos terráqueos, “evoluir é aceitar reconhecer os erros do passado”, sabendo que “dois passos em frente obrigam a um para trás”.

Vieram à Terra “sublinhar o óbvio”, que “ninguém vale menos do que o outro por causa do sítio de onde vem”.

No planeta Ikoqwe, “quem era diferente agora é irmão”. E ficou o aviso: “Quem se acha superior não tem lugar aqui, aqui é tudo igual, aquele que estudou menos do que nós tem sempre uma lição para nos ensinar.”

“Aprende a aprender a amar”, apelou Ikonoklasta, falando de refugiados – que “não são terroristas” – e de migrantes – importantes para contrariar o envelhecimento europeu.

“Todos somos feitos de cruzamento”, reclamaram. E os terráqueos responderam com palmas. “Terráqueos, vocês são bonitos, vocês sabem ser bonitos”, constataram.

A seguir, mais um 'sample' sobre o mais recente inquérito Atitudes Sociais dos Portugueses, com dados do European Social Survey que mostram um Portugal com um elevado índice de racismo. “Portugal é um país racista? Claro que é”, assumiram, frisando que “o combate ao racismo passa por o reconhecer primeiro”.

À ideia feita de que não nos devemos meter em seara alheia contrapropuseram que “o problema é sempre de todos, porque ninguém vive sozinho”.

E foram muitos os problemas que trouxeram para o palco: o consumo de antidepressivos e as doenças mentais (“Quem é que quer ser normal? O que é normal?”), com direito a versão portuguesa da música “Psycho Killer”, dos Talking Heads; a proteção do ambiente (“Está na hora de aprender a venerar os oceanos”); a falta de água; e o impacto que sempre prejudica mais as mulheres.

Assumindo que “talvez” sejam radicais, sentenciaram que “faltam soluções que garantam igualdade” e que querem uma democracia “onde qualquer pensador diferente” não seja “religiosamente afastado”.

Na assistência, Gonçalo Guedes, produtor de espetáculos, elogiou os simbolismos e os “textos extremamente bem escritos”, a direção artística e toda a 'mise en scène'.

“É bom haver projetos destes. Fazem falta neste momento, em que o mundo está de cabeça perdida, cada vez mais bipolarizado, cada vez mais radicalizado, cada vez com mais loucos, cada vez com mais racismo, maiores divisões, críticas às migrações e aos refugiados. Fazem falta projetos destes, mais politizados, com uma mensagem”, observou.